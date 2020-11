Von Schrotkugeln durchsiebter alter Kater gefunden

Tierquälern ist ein alter Kater in Rohrbach (Oberösterreich) offenbar in die Hände gefallen. Der Vierbeiner wurde mit Schrotkugeln beschossen, lag schwer verletzt in einem Straßengraben. Nach einer Not-Operation wird er nun im Tierparadies Schabenreith in Steinbach am Ziehberg aufgepäppelt.