Vollbetrieb bei der Virus-Spurensuche

Eigentlich wollte Tobias Schachinger heuer nach der Matura ins Berufsleben starten, das Coronavirus hat ihm aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt arbeitet er seit Anfang November als Contact-Tracer der Stadt Salzburg. „Das funktioniert sehr gut. Die meisten Personen kooperieren mit mir“, erzählt der 20-Jährige. „Wenn sich einer weigert, dann sagte ich ihm klar, wie es ist.“ Auch Lisa Jury ist frisch im Team. Durch den Lockdown hat sie ihren Job in der Gastronomie verloren: „Jetzt will ich als Contact-Tracerin war Sinnvolles machen.“ Ihr Stress-Level halte sich in Grenzen. „Man braucht viel Empathie“, sagt Jury.