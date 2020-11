Brennsteiner: Zwangspause nach wildem Abflug

Sein Fokus ist aufs RTL-Doppel am 5./6. Dezember in Val d’Isère gerichtet. Vom Naturschnee her schaut’s in der Traditions-Skidestination nicht gut aus. Auf der extrem steilen „Face de Bellevarde“ wird man wohl nicht fahren können. Wenn, so hört man, müsste man auf den unteren Teil der Damen-Abfahrtsstrecke ausweichen.