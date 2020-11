Massentests werden Kraftakt vor Christkind-Besuch

Hoteliers wollen nicht länger Buhmann sein

Eine Öffnung der Gastronomie und der Hotellerie hält Haslauer rund eine Woche nach dem möglichen Start des Handels am 7. Dezember für denkbar. Am letzten Wochenende vor Weihnachten soll auch der Startschuss für den Wintertourismus erfolgen. Dezember an. Hoteliervereinigungs-Vize Walter Veit aus Obertauern hofft, dass der Termin hält. „Wir wollen nicht zu den Schmarotzern der Nation werden“, sagt Veit über Kritik aus anderen Branchen an den Umsatzerstattungen für Hoteliers.