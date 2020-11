Die Bier-Krise spitzt sich immer weiter zu

„Wir wollen sogar auf die Corona-Prämie verzichten, aber die Arbeitgeber drücken weiter herum.“ Die beiden Verhandlungsteams verständigten sich auf eine weitere Runde am kommenden Freitag. Die Arbeitgeber wollen das Angebot prüfen. Sie hätten sich einen Abschluss für zwei Jahre gewünscht - also, dass im nächsten Jahr nicht neu verhandelt wird. Das kommt für die Gewerkschaft aber nicht in Frage, genauso wenig wie ein Abschluss unter der Inflation. Kampfmaßnahmen werden nun immer wahrscheinlicher.