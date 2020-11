So fordert der Lockdown beim Übersiedeln

Die Salzburg Wohnbau verteilt im freien die Schlüssel: Im 45-Minuten-Takt kommen wieder neuer Mieter. „Natürlich ist es eine logistische Herausforderung. Wir achten darauf, dass sich die Bewohner so wenig wie möglich begegnen“, informiert Geschäftsführer Christian Struber. Beim Baufortschritt gab es kaum Corona-Verzögerungen: „Vier Wochen bei den Häusern, die noch in Bau sind. Sonst sind wir komplett im Zeitplan“, so Bauleiter Thomas Lastowicka.