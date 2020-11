Deutsche Regierung: Noch heuer erste Impfungen

Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn rechnet noch heuer mit ersten Corona-Impfungen in seinem Land. „Es gibt Anlass zum Optimismus, dass es noch in diesem Jahr eine Zulassung für einen Impfstoff in Europa geben wird. Und dann können wir mit den Impfungen sofort loslegen“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er habe die Länder gebeten, dass die Impfzentren Mitte Dezember einsatzbereit sein sollen. Das scheine zu klappen.