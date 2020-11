Schließfächer-Coup: Mehr als 6 Täter beteiligt?

„Die kleinste Kleinigkeit ist für uns wichtig“

Baumschlager appellierte auch am Sonntag an die Bevölkerung, Hinweise zu den am 13. November verübten illegalen Aktionen in Mödling, Klosterneuburg (Bezirk Tulln) und Wien-Döbling mit den Ermittlern zu teilen, auch wenn die Wahrnehmungen unbedeutend erscheinen mögen. „Die kleinste Kleinigkeit ist für uns wichtig“, betonte der Chefinspektor. „Beim Zusammensetzen des Mosaiks kann ein kleiner Stein der sein, der das Mosaik zusammenpassen lässt.“