Kritik ist das Letzte, was „Tracer“ brauchen

Unerwartet steil ist sie angestiegen, die Kurve der Corona-Infizierten. Exponentiell, ein so genannter Schneeballeffekt. Sinkend ist allerdings langsam aber sicher die Stimmungskurve jener, die diesen Schneeballeffekt hätten verhindern sollen: die Contact Tracer, also die Kontaktverfolger. Permanent wurde Kritik laut, dass die Nachverfolgungen nicht funktionieren würden bzw. zu langsam wären. Und weil Contact-Tracing nur der imaginäre Überbegriff ist, trifft die Kritik eben die Menschen, die das tun. Der Imster Bezirkshauptmann Raimund Waldner gewährte der „Krone“ einen Einblick in das Herz dieser vermeintlichen Sisyphosarbeit. Hätten die Kritiker diesen Einblick, würden sie wohl augenblicklich verstummen!