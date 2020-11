Aus Altersheim wurde nun „Junges Wohnen“

Vor fast auf den Tag genau drei Jahren trudelte am Vormittag noch die Einladung der Kursana Seniorenresidenz zur Nikolofeier in der „Krone“-Redaktion ein, am Abend erhielten die knapp 70 Mitarbeiter und über 100 Bewohner die Nachricht: Das Altersheim in Alt-Urfahr sperrt zu!