Schneider über Zweifel, Kritik und Hass-Postings

Was sie bei „Dancing Stars“ Woche für Woche auf das Parkett legt, ist unvergleichlich: In Moderatorin Silvia Schneider steckt eine unglaublich talentierte Tänzerin. Doch selbst das scheint nicht allen zu reichen - sowohl von der Jury als auch auf Social Media kommt manchmal Kritik. Mit welcher Kritik sie nicht umgehen kann, was sie zu Hass-Postings sagt und warum „Dancing Stars“ ihr in dieser weltweit schwierigen Lage hilft? Sasa Schwarzjirg hat sie interviewt.