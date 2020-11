Neuer Billa-Markt für Finkenstein ab 2021

Neben dem neuen Markt in Finkenstein gibt es drei weitere Billa-Umbauten in der Region Villach-Land und der Stadt Villach. Noch im November soll die Sanierung und Erweiterung des Marktes in Egg am Faaker See abgeschlossen sein. Anfang Dezember sollen die umgebauten Billa-Geschäfte in der St. Martiner Straße in Villach sowie in Velden wieder neu eröffnen.