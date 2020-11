Oberösterreich: Intensivbetten werden knapp!

Das Personal in den Spitälern kämpft mit mehrfachen Belastungen, wie Landeshauptmann Thomas Stelzer erzählt. Zum einen müssen die Pflegerinnen und Pfleger in den Corona-Stationen den ganzen Tag in Schutzausrüstung und Masken arbeiten, was alleine schon hart ist. Zudem kommt natürlich der psychologische Druck, der mit dieser herausfordernden Situation einherkommt. Und außerdem sind sie rum um die Uhr im Einsatz. Deshalb liegt es an der ganzen Bevölkerung sich an die Maßnahmen der Regierung zu halten um diese wirklich ernste Lage endlich unter Kontrolle zu haben.