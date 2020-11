Clooney schwärmt von seinem Leben mit Ehefrau Amal

George Clooney verschenkte Geld

George Clooney erklärt in dem Interview auch, warum er im Jahr 2013 Millionen Dollar an seine Freunde verschenkt hat. Der „Monuments Men“-Star überwies damals 14 seiner engsten Freunde jeweils eine ganze Million Dollar. Die Summe, so Clooney, sei ein Dankeschön dafür, dass seine Kumpels in guten wie in schlechten Zeiten für ihn da waren.