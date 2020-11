Schuldemo: Riesige Welle der Solidarität

Theresia Gansch, Mama von vier Kindern zwischen fünf und 14 Jahren, organisierte gleich nach der Pressekonferenz am Samstag („Man muss das ja 48 Stunden vor Beginn anmelden!“) eine Kundgebung für Montagabend vor dem Bundeskanzleramt. Als sie die Demo „Pro Präsenzunterricht in den Schulen“ in sozialen Netzwerken ankündigte, erhielt die Schauspielerin heftige Kritik von Wildfremden. „Erst“, erklärt die 43-Jährige, „habe ich versucht, die Gründe dafür zu erklären. Dann habe ich versucht, es mit Humor zu nehmen. Am Ende habe ich es nicht mehr gelesen.“ Gatte Thomas, ein bekannter Trompeter, sagt: „Unglaublich, dass man als Corona-Leugner dargestellt wird, wenn man sich für Bildung einsetzen will.“