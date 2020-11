Gebühren werden trotz Lockdown fällig

Verwundert waren am Dienstag einige Eltern: Trotz Lockdown müssen sie die Kindergartengebühren bezahlen, auch wenn die Kinder nicht in der Betreuung sind. „Wir warten auf die Verordnung vom Land, damit wir die Befreiung rechtlich umsetzen können“, so der ressortzuständig Stadtvize aus Salzburg, Bernhard Auinger (SPÖ). Die zuständige Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) bestätigt, dass nach einer Lösung gesucht wird.