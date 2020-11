„Spieloasen zum Toben sind nur für die Kleinsten“

Eine Resolution bezüglich dem Ausbau der Videoüberwachung in Öffis und an Haltestellen ist auf dem Weg gebracht und in Sachen Alk-Verbot in Volksgarten, Schiller- und GWG-Park werden rechtliche Voraussetzungen geprüft. Nun will sich FP-Sicherheitsstadtrat Michael Raml um die Spielplätze kümmern.