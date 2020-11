Rewe empfiehlt wieder Einkaufsstunde für Senioren

Bei der Einkaufsstunde handelt es sich um eine Empfehlung respektive freiwillige Sache, die Öffnungszeiten ändern sich dadurch nicht, wie Rewe am Dienstag in einer Aussendung betonte. Sämtliche Geschäfte in Österreich, die während des Lockdowns offen haben dürfen, müssen spätestens um 19 Uhr schließen.