Spatenstich für Spittaler Skatepark „Pusher Plaza“

„Die Tiefbauarbeiten werden noch heuer fertiggestellt, über den Winter darf die Anlage dann ruhen. Sobald es die Temperaturen im nächsten Jahr zulassen, geht es mit den Betonarbeiten weiter“, freut sich Egger. Der Skatepark entstehe an einer idealen Stelle. Am Areal des alten Freibades ist eine Anbindung an den öffentlich Verkehr ebenso gegeben wie Parkmöglichkeiten und Zentrumsnähe.