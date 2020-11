Schüler missbraucht: Tiroler Lehrer verurteilt

Nach den Plädoyers wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Am Nachmittag wurde das Urteil in dem Prozess gesprochen: Es lautet acht Jahre und sechs Monate Haft, Tätigkeitsverbot mit Minderjährigen und Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Der Angeklagte muss zudem insgesamt 59.000 Euro Teilschadenersatz an die Opfer zahlen.