Bei Nacht mit Hund herumgeirrt - beinahe erfroren

Der geplante Einsatz eines Polizeihubschraubers kam wetterbedingt nicht zustande. „Weil die Temperaturen in der Nacht sehr niedrig waren, bestand die akute Gefahr einer Unterkühlung“, schildern die Helfer die dramatische Situation. Erst gegen vier Uhr Früh entdeckte eine Polizeistreife den Vermissten und seinen geliebten Vierbeiner schließlich in Frauenkirchen. „Der Herr hatte keine Schuhe mehr an, war unterkühlt und erschöpft, ansonsten aber wohlauf“, heißt es.