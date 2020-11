Häftling (27) geflohen: Helfer nicht geständig

Jene drei Festgenommenen, die einem 27 Jahre alten Häftling am Samstagabend in St. Pölten mutmaßlich zur Flucht verholfen hatten, haben bislang kein Geständnis abgelegt. Wie berichtet, hatte sich der nach wie vor Flüchtige nach einer Spitalsbehandlung losgerissen und war in ein Auto gesprungen, in dem die drei Verdächtigen saßen. Polizisten gaben in die Luft und auf das Fluchtfahrzeug in der Folge Schüsse ab.