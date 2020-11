Moldau: Ex-Regierungschefin gewann Präsidentenwahl

Lange Warteschlangen vor Konsulaten

Vor allem im Ausland lebende Moldauer - Hunderttausende leben außerhalb der bitterarmen Ex-Sowjetrepublik, viele von ihnen in EU-Staaten - hatten massiv von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht, was laut Beobachtern Sandu nützte. Vor den moldauischen Botschaften und Konsulaten kam es zu langen Warteschlangen sowie zu erheblichen Protesten, nachdem die Stimmzettel bereits Stunden vor Schließung der Wahllokale restlos ausgegangen waren - wie etwa in London, Berlin, Frankfurt am Main und dem französischen Montreuil. Wegen einer Bombendrohung musste in Frankfurt zudem auch ein Wahllokal vorübergehend geschlossen werden, die deutsche Polizei gab rund eineinhalb Stunden später Entwarnung.