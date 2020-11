Was kann die Landespolitik aus der US-Wahl lernen?

Eine Absage an Populisten?

Manche sehen in der Abwahl von Trump überhaupt eine Absage an Populisten. Hattmannsdorferf sieht das so: „Trumps Niederlage zeigt, dass die Bäume von Populisten nicht für ewig in den Himmel wachsen. Gerade in Krisen braucht es Verantwortung und keine Phrasendrescher. Die Menschen unterscheiden, wer an der Bewältigung von Krisen arbeitet und wer bloß politisches Kleingeld schlagen will. Man muss jedoch weiter wachsam sein, denn auch wenn Biden klar gewonnen hat, haben immerhin 47,5 Prozent der Amerikaner Trump gewählt. Und für Populisten darf gerade in Krisen kein Platz sein..“