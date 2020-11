„Regierung hat wertvolle Zeit verstreichen lassen“

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat am Samstag betont, dass die österreichweiten Entwicklungen des Corona-Infektionsgeschehens und insbesondere die Situation in den Spitälern drastische Einschränkungen notwendig machten. Gleichzeitig übte er aber auch Kritik: „Die Bundesregierung hat in den letzten Wochen wertvolle Zeit verstreichen lassen und leider viel zu wenig vertrauensbildende Maßnahmen für die Bevölkerung gesetzt.“