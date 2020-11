Nach Mord an Vigauner sitzt der Schock tief

Mit tiefer Bestürzung hat der Bürgermeister von Bad Vigaun auf den tragischen Tod seines ehemaligen Versicherungsberaters reagiert. „Er war so ein lustiger Mensch“, beschreibt Ortschef Friedrich Holztrattner den vergangene Woche in Klagenfurt ermordeten Vigauner. Die Ermittlungen in Kärnten gehen indes weiter.