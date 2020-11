Breite Front gegen Schulschließung

„Natürlich hätten wir lieber gesehen, dass die Unterstufe offen bleibt.“ Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) übte am Samstag zumindest zaghaft Kritik an den Lockdown-Maßnahmen der Bundesregierung samt der Schließung von Schulen und Kindergärten. Aber: „Auch die Schule ist ein Ort vieler sozialer Kontakte, daher birgt auch dieser Bereich ein gewisses Maß an Infektionsmöglichkeiten.“