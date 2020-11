Nebeltage und Virus führen zum „Winter-Blues“

Anstieg an Patienten erwartet

Neben dem Wetter erwartet Katharina Glück, Leiterin der Abteilung für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin am Klinikum Wels-Grieskirchen durch Corona-Ängste einen Anstieg an Patienten: „Starke Beschränkungen des sozialen Lebens, Wirtschaftsflaute und Arbeitslosigkeit sind Umstände, die zu psychischen Belastungen und Depression führen. Bei ausgeprägter Symptomatik kann eine stationäre Behandlung notwendig sein.“