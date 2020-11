Paschinger Experten für digitale Pfotenabdrücke

Eine Gürtelschnalle aus Kunststoff - so sieht der GPS-Tracker am ersten Blick aus, den Flo Gschwandtner in Händen hält. Seit Jahresbeginn treibt der Ex-Runtastic-Chef an der Seite von Tractive-Geschäftsführer Michael Hurnaus das Wachstum voran. Nummer eins der Haustier-Tech-Welt sind die Paschinger schon.