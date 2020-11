Formel-1-Stars: Weihnachten in Quarantäne?

Die Corona-Notsaison biegt am 29. November und 6. Dezember in Sakhir (Bahrain) sowie am 13. Dezember auf Yas Island (Abu Dhabi) in ihre Zielgerade. Aufgrund des verdammten Virus werden in der Wüste nur wenige Tickets an die Familien von ausgewählten Mitarbeitern der Gesundheitsdienste vergeben.