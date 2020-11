Trump lässt erstmals Zweifel an Wahlsieg erkennen

Klagen ohne Belege

Trump weigert sich bisher, seine Niederlage einzuräumen, und deklariert sich als Opfer. Seine Anwälte haben Klagen in mehreren Bundesstaaten angestrengt, darin jedoch keine Belege für groß angelegte Wahlfälschungen oder Fehler geliefert. Mehrere US-Behörden hatten am Donnerstag mitgeteilt, die Wahl am 3. November sei die sicherste in der amerikanischen Geschichte gewesen.