Nach Terrorverdacht will Uni-Rektor noch abwarten

Auszug aus Liechtensteiner Register

Laut Auskunft in einem Liechtensteiner Register dient die nach Araber-Scheich Abdul Latif Jameel benannte „Education Foundation“ der „Förderung der Allgemeinheit durch Ausschüttungen oder die Gewährung von sonstigen wirtschaftlichen Vorteilen an Institutionen, die für das Gemeinwohl in den Bereichen Bildung, humanitäre Hilfe, Wissenschaft und Kultur tätig sind“.