Betrunkener Italiener biss Polizisten in Unterarm

„Bekam keine Luft und wollte mich befreien“

„Ich habe zunächst mit dem Beamten ein nettes Gespräch geführt“, behauptete der damals mit 1,3 Promille angetrunkene Mann. Doch als ihm erklärt wurde, dass er sich 100 Meter vom Haus seiner zwei Söhne fernhalten muss, kippte offenbar die Stimmung. „Der Polizist hat mich am Kragen gepackt und mich einige Meter vom Haus weggezerrt.“ Plötzlich lagen beide am Boden. Während der 57-Jährige und sein jüngerer Sohn von drei Schulterwürfen sprechen, mit denen der Angeklagte auf den Boden geschleudert wurde, spricht der Polizist von einem Gerangel. „Ich habe schließlich zum Pfefferspray greifen müssen“, sagte der Beamte. Im Zuge der Amtshandlung biss der Italiener dem Gesetzeshüter in den Unterarm. „Ich bekam keine Luft und wollte mich lediglich befreien.“