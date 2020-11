Untersuchungsbericht zum Wien-Terror bleibt geheim

Zadic will mehr Sachverständige und mehr Geld

Zadic will diese Gelegenheit für eine Reform des Maßnahmenvollzugs nutzen. Es brauche mehr Sachverständige und ein anderes System der Überprüfung, ob jemand „geistig abnorm“ sei oder nicht. Letzten Endes sei die schon länger geplante Reform bisher immer am Geld gescheitert: „Ich hoffe sehr, dass ich das bekomme.“