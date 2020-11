„Sputnik V“: Vier geimpfte Ärzte infiziert

Ungarn hat großes Interesse an „Sputnik V“

Eine erste Probe für Tests könne bereits in eineinhalb Wochen in Ungarn eintreffen, sagte der Minister am Mittwochabend im staatlichen ungarischen Fernsehen. Allerdings benötigt Ungarn eine Zulassungsgenehmigung durch die EU. Derzeit verfügt keiner der russischen Impfstoffe über eine derartige Zulassung.