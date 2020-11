Mittagskogel: Faszination Fliegen

Unterwegs tauchen wir ein in die Welt der Zukunft. „Kärnten hätte ein sehr großes Potenzial im Bereich autonomes Fliegen, und wir könnten führend sein“, ist der Experte überzeugt und er erzählt mir, was für unglaubliche und faszinierende Innovationen bei Infineon in Villach entwickelt werden.