Hugh Grant spricht über seine Corona-Erkrankung

Hugh Grant (60, „Notting Hill“, „Bridget Jones“) und seine Ehefrau Anna Eberstein waren nach Angaben des Schauspielers mit dem Coronavirus infiziert. Es habe im Februar mit einem „sehr seltsamen“ Syndrom begonnen, erzählte Grant in der „Late Show with Stephen Colbert“ per Videoschaltung aus London im US-Fernsehen.