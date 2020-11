Hunziker-Tochter Aurora Ramazzotti hat Corona

Dass es Corona sein könnte, habe sie gemerkt, weil sie ein „ungewöhnlicher Husten“ geplagt habe, so die 23-Jährige, die in dem Videoclip doch recht angeschlagen wirkte. Seit sechs Tagen sei sie schon krank, so Aurora weiter. „Diese Krankheit ist sehr speziell, wie wir gesehen haben. Ich war relativ gut vorbereitet, aber da ich es selbst noch nicht erlebt habe, wusste ich nicht so recht, was mich erwarten würde. Ich hatte eine sehr starke Nasennebenhöhlenentzündung, jetzt geht es mir viel besser, ich bin auf dem Weg der Besserung.“