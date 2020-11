Kriegsopfer-Gedenkzug findet trotz Corona statt

Bis zu 500 Teilnehmer werden unter kontrollierten Bedingungen an dem Gedenkzug teilnehmen dürfen. Sie können sich in Gruppen von 25 Personen mit ausreichender Distanz durch die Stadt bewegen, wobei sie Schutzmasken tragen müssen, hieß es. Die Entscheidung, eine Massenversammlung inmitten der Pandemie zuzulassen, wurde von kroatischen Ärzten als „Heuchlerei“ kritisiert. Aus dem Verband von Krankenhausärzten (HUBOL) hieß es, dass die Epidemie in Kroatien bereits außer Kontrolle geraten sei, weshalb es strengere Maßnahmen brauchen würde und keine großen Versammlungen zuzulassen wären. Der bekannte Forscher Ivan Djikic von der Frankfurter Goethe-Universität appellierte an die Regierung, aus gesundheitlichen Gründen auf den Gedenkzug zu verzichten und stattdessen einen virtuellen Gedenktag abzuhalten.