Lewis Hamilton: So tickt die Frau an seiner Seite!

Mercedes und Lewis Hamilton - das ist zweifellos eines der absoluten Traumpaare in der Geschichte der Formel 1! Aber der (noch) sechsfache Fahrer-Weltmeister in der Königsklasse des Motorsports ist nicht nur mit den Silberpfeilen liiert. Er hat auch eine Frau an seiner Seite, die mit zum „Größten und Besten gehört, das ihm in seinem ganzen Leben widerfahren ist.“ Diese Frau heißt Angela Cullen und ist aufmerksamen Zuschauern von Formel-1-Rennen als das kleine blonde Energiebündel bekannt, das bei den Grands Prix stets um Hamilton herumschwirrt …