Polizei erwartet mehr Cyber-Crime wegen Corona

Doch auch Unternehmer sollten sich während der Pandemie vor Internet-Attacken in Acht nehmen, speziell wenn es nach dem Experten Martin Herfurt geht. Herfurt analysierte in einer Studie die Schwachstellen in IT-Systemen von Firmen und kam zu dem Schluss: „Jedes dritte Unternehmen in Salzburg betreibt IT-Infrastruktur mit Sicherheitsschwachstellen.“ Manche Lücken im System sind dabei laut dem Großgmainer ein Auswuchs der Krise. „Viele Firmen mussten während des ersten Lockdowns handeln, haben dabei jedoch auch die Sicherheit vernachlässigt.“