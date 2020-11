NASA bereit für Zurückschicken von Mars-Probe

Die US-Raumfahrtbehörde NASA ist einem Expertenbericht zufolge in Zusammenarbeit mit der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA bereit für die Entnahme einer Probe vom Mars - und die anschließende Zurücksendung dieser Probe zur Erde. Es wäre die erste Probe von einem anderen Planeten, die zur Erde gebracht werden würde. Dies sei etwas, was „die NASA als Mitglied der weltweiten Gemeinschaft tun müsse“, so Chef Jim Bridenstine.