Staatsanwalt stellt Anzeigen gegen BM Willi ein

„Ich erinnere daran, dass ich am 24. Mai 2018 als Bürgermeister angelobt wurde, da war das Haus der Musik fast fertiggestellt. Es wurde viereinhalb Monate später, am 6. Oktober eröffnet. Es wird in ganz Mitteleuropa als gefragter Spielort für international bekannte Musiker und Interpreten gefeiert und ist eine moderne und lebendige Heimstätte für die Bereiche Musik und Theater“, unterstreicht BM Georg Willi und fragt sich: „Wie tickt GR Depaoli, wenn er glaubt, mit so einem Vorgehen zu punkten und mich für Details der Bauabwicklung verantwortlich machen zu können?“