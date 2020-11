„Gran Canaria ist schon fix gebucht“

Trotz coronabedingter Beschränkungen und jeder Menge Turnierabsagen in diesem Jahr blicken Salzburgs Karateka nach vorn. Premier League-Start 2021 ist im Februar in Lissabon, zur Vorbereitung darauf steht In zehn Tagen ein Team-Trainingslager auf den Kanaren an. Gipfelsiege feierte Ex-Weltmeisterin Alisa Buchinger derweil schon mal in der heimischen Bergwelt.