Kampf um Antigen-Schnelltests

Der Corona-Test beim Hausarzt ist rechtlich seit Ende Oktober möglich. Viele Mediziner bieten diesen Service auch an. Eine aktuelle Liste der Ärzte ist im Internet einsehbar. Neben den für die Diagnose zugelassenen PCR-Tests sind auch Antigen-Schnelltests möglich. Diese liefern ein Ergebnis bereits nach 15 Minuten. Derzeit ist die Anzahl der Schnelltests aber begrenzt, da natürlich viele Branchen diesen nützen wollen. „Die Aussagekraft ist bei positiven Ergebnissen sehr hoch“, erklärt Richard Barta, Bezirksärztevertreter der Stadt Salzburg. Dass die Nachfrage sehr hoch ist, „war klar und absehbar.“ Drei bis fünf Stück benötigt er in seiner Praxis pro Tag. „Ich habe heute wieder neue bestellt. Die Lieferzeit beträgt derzeit 10 bis 14 Tage“, so Barta.