Reif für ersten Sieg gegen einen Profi

Der Sprung zur World Tour der Snooker-Profis ist seit jeher Florian Nüßles ganz großer Traum. Dass dieser heuer noch nicht in Erfüllung ging, hat mehrere Gründe. Neben Corona mit den vielen Turnierbeschränkungen der Präsenzdienst beim Bundesheer, den er am Freitag beendete. Die Grundausbildung in Gratkorn kostete den gebürtigen Steirer fünf Wochen Training, die übrige Zeit machte den Leistungssportler der Tisch in den eigenen vier Wänden in seinem Salzburger Domizil aber unabhängig von einem Trainingslokal.