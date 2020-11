Zverev zu Gewaltvorwürfen: „Bin sehr entspannt“

Sportlich läuft es für Alexander Zverev derzeit hervorragend. Am Samstag zog er mit einem Sieg über Rafael Nadal in Paris ins Finale ein. Abseits des Tennisplatzes sorgen heftige Gewaltvorwürfe von seiner Ex-Freundin für Aufregung. In der französischen Hauptstadt hat sich der Deutsche zu der Causa geäußert.