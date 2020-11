Karina Sarkissova hatte Stefan Petzner im Nacken

Der umtriebige PR-Berater Stefan Petzner durfte am Freitag noch einmal zurück in den ORF-Ballroom, in dem er im Vorjahr für so viel Wirbel gesorgt hatte.

Weil aufgrund der Coronapandemie kein Saalpublikum bei der beliebten ORF-Show „Dancing Stars“ mehr zugelassen ist, wurden kurzerhand die alten Pappaufsteller früherer „Dancing Stars“, die einst das Foyer des ORF geziert hatten, aus dem Lager geholt und zum Saalpublikum gemacht.