Ich kann Tieren in die Seele blicken

Ich bin grundsätzlich Menschenfreund, aber mir ist unverständlich, was Hunden in manchen Regionen dieser Welt angetan wird. Es gibt den Blindenhund, den Rettungshund, den Lawinenhund, den Therapiehund, den Drogenhund, den Polizeihund – und dann geht man so mit den Tieren um und isst sie. Ich schaue Tieren in die Seele. Ich wage zu behaupten, dass ich weiß, was meine Meixi will. Ich schaue einen Hund an und kann in ihm lesen.