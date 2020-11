„Dancing Stars“: Starke Nerven und Nähte nötig

Wieso ist die Zeit so knapp?

Die ersten drei Sendungen können wir gut vorbereiten. Doch wir sind eine Live-Show. Daher wissen wir nicht, wer weiterkommt, und müssen dann sehr kurzfristig handeln. Einmal wurde es brenzlig, da kam das Kleid zwei Stunden vor der Generalprobe geliefert. Sie werden ja nach unseren Ideen in England und Spanien gefertigt und im ORF finalisiert. Also arbeiten bis zu vier Werkstätten parallel an den Kostümen. Da beginnt man zu schwitzen.